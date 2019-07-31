Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Прибыль Samsung упала на 56% во II квартале

Samsung Electronics зафиксировала падение прибыли в апреле-июне более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции южнокорейской компании снизились на фоне слабой отчетности.

Операционная прибыль в апреле-июне составила 6,6 трлн корейских вон ($5,6 млрд), сократившись на 55,61% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил крупнейший в мире производитель смартфонов. Консолидированная выручка Samsung составила 56,13 трлн вон.

"Слабость и снижение цен на рынке чипов памяти сохранялись, поскольку влияние корректировки запасов крупными клиентами центров обработки данных в предыдущих кварталах продолжалось, несмотря на ограниченное восстановление спроса", - говорится в пресс-релизе компании.

Мобильный бизнес Samsung в прошедшем квартале получил консолидированную выручку в размере 25,86 трлн вон и операционную прибыль в размере 1,56 трлн вон, что примерно на 42% меньше, чем годом ранее. Компания ожидает, что общий спрос на мобильные устройства во втором полугодии останется слабым из-за "растущей неопределенности в отношении мировой экономики и торговли".

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