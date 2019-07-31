Последнее обновление: 31.07.2019 14:08

Бангладеш купит у России 100 тысяч тонн пшеницы

Бангладеш одобрил закупку у России 100 тысяч тонн пшеницы в рамках межгосударственной сделки, сообщили во вторник сотрудники государственного агентства по закупке зерна.

Закупка пшеницы производится по цене $267,30 за тонну на условиях CIF, передает Reuters.

Пшеницу поставит российская госкомпания Продинторг, сообщил один из чиновников; первая партия составит около 52 тысячи тонн.

Бангладеш импортировал 200 тысяч тонн пшеницы из России в рамках межгосударственной сделки в 2017 году после того, как отклонил три партии российской пшеницы на 150 тысяч тонн по соображениям качества.

Бангладеш является одним из крупнейших покупателей российской пшеницы. За июль 2018 года - май 2019 года страна купила в РФ 1,9 миллиона тонн пшеницы.

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