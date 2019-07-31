Китай может потерять половину свиней из-за АЧС

Поголовье свиней в Китае, крупнейшем производителе свинины, может сократиться к концу 2019 года вдвое по сравнению с прошлым годом из-за эпидемии африканской чумы свиней, прогнозируют аналитики голландского Rabobank.

По оценке банка, поголовье свиней, крупнейшее в мире, уже сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Это значительно выше официальных оценок, которые варьировались от 15% до 26%, передает Reuters.

Участники отрасли предполагают, что сокращение поголовья было гораздо более значительным, чем говорили китайские чиновники, которые в этом месяце начали расследование попыток местных властей сдержать распространение болезни.

Rabobank ожидает, что производство свинины в Китае в 2019 году сократится на 25% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году производство свинины, любимого мяса в Китае, снизится еще на 10-15%, прогнозируют аналитики.

На восстановление производства до уровней, предшествовавших вспышке чумы, может уйти более 5 лет, поскольку ему будут препятствовать проблемы, включающие отсутствие решений о профилактике заболевания и недостаток средств.