Tesla построила и установила крупнейшую в мире батарею для электростанций

Компания Tesla построила и установила крупнейшую в мире литий-ионную батарею в Хорнсдейле, Южная Австралия, используя батареи Tesla Powerpack. С тех пор этот объект сэкономил почти 40 миллионов долларов США только за первый год работы и помог стабилизировать и сбалансировать ненадежную сеть региона.

Аккумуляторная батарея трансформирует глобальную электрическую сеть и становится все более важным элементом перехода мира к устойчивой энергетике. Чтобы соответствовать мировому спросу на крупные проекты по хранению аккумуляторных батарей, такие как Hornsdale, Tesla разработала и разработала новый продукт для аккумуляторов специально для проектов коммунального масштаба: Megapack.

Megapack значительно снижает сложность крупногабаритного аккумулятора и обеспечивает простой процесс установки и подключения. Каждый Megapack поставляется с завода в полностью собранном виде с емкостью до 3 мегаватт-часов (МВт-ч) и мощностью инвертора 1,5 МВт, опираясь на конструкцию Powerpack с интерфейсом переменного тока и увеличением плотности энергии на 60% для достижения значительной стоимости и экономии времени по сравнению с к другим системам батарей и традиционным электростанциям на ископаемом топливе. Используя Megapack, Tesla может развернуть электростанцию мощностью 250 МВт, 1 ГВтч без выбросов менее чем за три месяца на площади в три акра - в четыре раза быстрее, чем традиционная электростанция на ископаемом топливе такого размера. Megapack также может быть подключен к постоянному току напрямую к солнечной энергии, создавая бесшовные возобновляемые источники энергии.