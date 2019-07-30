В росте числа бедных в РФ виноват Росстат

Изменения методик подсчёта Росстата могли сказаться на увеличении количества бедных россиян до 14,3% в первом квартале 2019 года, сообщил журналистам во вторник в Барнауле глава Минтруда РФ Максим Топилин, отвечая на вопросы журналистов.

"Немного идет увеличение, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону", — сказал Топилин.

По его словам, в первом квартале 2018 года истекал срок по исполнению указов президента РФ по увеличению заработных плат отдельных категорий работников бюджетной сферы: учителей, научных, медицинских, социальных работников и работников культуры.

"В первом квартале 2019 года доходами ниже прожиточного минимума располагало 14,3% населения РФ или 20,9 миллиона человек. При расчете применялись установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума в первом квартале 2019 года – 10,753 тысячи рублей и уточненная в марте 2019 года методология оценки денежных доходов населения. В первом квартале 2018 года, при использовании уточненной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны или 20,4 миллиона человек", — говорится в сообщении Росстата.