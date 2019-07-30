Последнее обновление: 30.07.2019 14:04

Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

Не менее 17 человек погибли при авиакатастрофе военного самолета в Пакистане. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы пакистанской армии пишет Reuters.

Во время тренировочного полета военный транспорт упал на жилую застройку города Равалпинди на севере страны.

При падении в районе Раби начался пожар, огонь охватил несколько зданий.

Все на борту (два пилота и три члена экипажа) погибли. Также жертвами крушения стали 12 гражданских лиц на земле. Пострадавших принимали три больницы города. Сейчас говорится о 12 раненых.

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