Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

Не менее 17 человек погибли при авиакатастрофе военного самолета в Пакистане. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы пакистанской армии пишет Reuters.

Во время тренировочного полета военный транспорт упал на жилую застройку города Равалпинди на севере страны.

При падении в районе Раби начался пожар, огонь охватил несколько зданий.

Все на борту (два пилота и три члена экипажа) погибли. Также жертвами крушения стали 12 гражданских лиц на земле. Пострадавших принимали три больницы города. Сейчас говорится о 12 раненых.