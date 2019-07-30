Сенат США не смог остановить продажи оружия Саудовской Аравии

Сенат США в понедельник, 29 июля, не смог преодолеть вето президента страны Дональда Трампа, наложенное на ранее принятый Конгрессом закон, который блокировал продажу определенного вида оружия Саудовской Аравии.

В первой из трех попыток преодолеть вето Трампа, противники решения президента заручились поддержкой 45 сенаторов против 40, поддержавших главу государства. Для преодоления вето требуются две трети голосов сенаторов. При этом против вето проголосовало и пятеро республиканцев - партии, которую представляет сам Трамп, передает dpa.

Результаты голосования были схожими и в двух других голосованиях по преодолению вето, запрещавшего дополнительные продажи оружия Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и ряду других стран. В мае администрация Трампа заявила, что заключит сделки по продажам оружия более чем на 8 миллиардов долларов, обойдя таким образом процедуру рассмотрения этого вопроса в Конгрессе. Закон, принятый Конгрессом, был направлен на запрет продажи высокоточных боеприпасов и сопутствующего оборудования, произведенных компанией Raytheon.

Усилия Конгресса США были направлены на то, чтобы оказать давление на правительство Саудовской Аравии с целью улучшить ситуацию с правами человека и попытаться избежать дальнейших жертв среди гражданского населения в Йемене, где Саудовская Аравия и ОАЭ ведут военную кампанию против повстанцев, поддерживаемых Ираном.

Отношение к официальному Эр-Рияду ухудшилось после убийства саудовского журналиста и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги, резидента США, в консульстве Саудовской Аравии в Турции в 2018 году. Трамп в свою очередь утверждал, что прекращение продажи оружия Эр-Рияду ослабит отношения США с давним союзником и подорвет конкурентоспособность США.