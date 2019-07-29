Отток рабочей силы улучшил ситуацию с занятостью в Украине

Примерно 3,2 миллиона граждан Украины работают на постоянной основе в странах Европы, что составляет 18% всего экономически активного населения страны.

Об этом говорится в Макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины за июль 2019 году, передает УНИАН.

Однако, отток рабочей силы за границу способствовал уменьшению безработицы в Украине. Так, в июне 2019 количество безработных сократилось на 5,5%, а количество безработных, претендующих на 1 вакансию, сократилась до 3 человек — это самый низкий показатель за последние годы.

Кроме того, высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 темп роста зарплаты вырос до 7% (по сравнению с маем предыдущего года) из-за того, что украинские работодатели вынуждены конкурировать с европейскими за рабочую силу.

По разным оценкам, 80% нелегальных трудовых мигрантов в Чехии — украинцы. В Польше украинцы работают на 20% всех польских компаний, а около 450 тысяч украинцев платят там социальные взносы (пенсионные накопления).

Прогнозируется, что 25% всех украинских гастарбайтеров до 2020 года могут переехать в западные страны Европы — Чехию и Германию.