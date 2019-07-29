Россельхознадзор отменил запрет на продукцию ОАО «Гомельский белково-жировой завод»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 29 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гомельский белково-жировой завод». Данная информация размещена на сайте российского ведомства.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 29 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.