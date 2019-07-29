Последнее обновление: 29.07.2019 14:21

Россельхознадзор отменил запрет на продукцию ОАО «Гомельский белково-жировой завод»

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 29 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции, производимой белорусским предприятием ОАО «Гомельский белково-жировой завод». Данная информация размещена на сайте российского ведомства.

Такое решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследования и принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также гарантии Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 29 июля 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование