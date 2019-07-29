Последнее обновление: 29.07.2019 14:21

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

AliExpress в России запускает программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах, в рамках которой будет выступать оптовым поставщиком товаров для розничных сетей.

Об этом говорится в сообщении компании, передает ТАСС.

На первом этапе будут доступны товары из категории различного сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада, и одежда, - всего несколько десятков тысяч наиболее популярных товарных наименований.

Отмечается, что для оптовых клиентов также будет доступен ассортимент, исходя из специфики региона или особенностей торговой сети.

Первыми клиентами AliExpress в рамках B2B2C-проекта стали несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. По данным AliExpress, компания также ведет переговоры с несколькими крупнейшими российскими продуктовыми сетями о поставках сезонного нон-фуд ассортимента.

В компании рассчитывают, что в течение первого года доля продаж по такой модели может составить около 10% в обороте российского бизнеса платформы.

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