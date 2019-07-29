Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют

Власти Ирана разрешили майнинг виртуальных валют, отметив связанные с этим риски, сообщается на сайте президента страны.

"Совет министров… соглашается с майнингом продуктов криптографической обработки", — говорится в релизе.

Согласно решению, криптовалюты могут быть использованы с учетом связанного с ними риска, при этом они не будут поддерживаться или обеспечиваться правительством и банковской системой.

Отмечается, что виртуальные валюты не должны использоваться во внутренних транзакциях и будут облагаться налогом, как в других сферах промышленности.

Ранее, в феврале 2019 года власти Ирана запустили обеспеченную золотом криптовалюту для обхода международных санкций. В запуске PayMon (от персидского «завет») приняли участие четыре местных банка (Parsian Bank, Bank Pasargad, Bank Melli Iran и Bank Mellat) и компания Ghoghnoos.