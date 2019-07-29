Последнее обновление: 29.07.2019 09:22

Польша отменяет подоходный налог для молодежи

Польские власти приняли решение с августа 2019 года освободить от уплаты подоходного налога работников младше 26 лет. Соответствующее положение принято за 3 месяца до выборов.

Помимо возраста, условием для освобождения от налогов является годовой заработок в размере, не превышающем 20 тыс. евро в эквиваленте. Законоположение не распространяется на учредителей компаний, передает dpa.

По данным польского правительства, действие налоговой льготы ощутят на себе около двух миллионов человек. Экономические эксперты надеются, что она также привлечет на польский рынок молодежь с Украины, что поможет решить вопрос с нехваткой в Польше квалифицированных работников. По данным польского Центрального статистического управления, в 2018 году максимальное количество разрешений на работу иностранным гражданам было выдано именно гражданам Украины (73 процента).

Некоторые экономисты скептически реагируют на решение ввести налоговую льготу для молодежи. Так, аналитики Торговой палаты Польши считают, что законоположение, устанавливающее льготные условия для одной группы населения, нарушает принцип равенства, закрепленный в конституции страны. Критикует решение правительства и оппозиция, обвиняя власти страны в том, что с помощью щедрых социальных программ они надеются завоевать голоса избирателей на парламентских выборах, которые пройдут в стране осенью. Помимо налоговой льготы ЗиС также увеличил детские пособия и размер пенсий.

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