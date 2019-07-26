Nord Stream 2 AG просит суд аннулировать дискриминационные меры по проекту

Проектная компания газопровода "Северный поток-2" - Nord Stream 2 AG - обратилась в Европейский суд с просьбой аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, говорится в сообщении компании.

"Nord Stream 2 просит Европейский суд аннулировать дискриминационные меры", - гласит заголовок сообщения компании на ее сайте. Сам текст пока не опубликован.

В мае в ЕС вступили в силу поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут "Северный поток-2". Теперь новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Союза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа ("анбандлинг").

В Еврокомиссии заявляли, что изменение Газовой директивы не нацелено специально на "Северный поток-2", который был задуман еще до этих поправок. Nord Stream 2 AG в апреле направил письмо ЕК с просьбой официально подтвердить, что при новом законодательстве к проекту будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны давно. Компания просила прояснить условия получения исключений. После этого между сторонами начались консультации.

Nord Stream 2 AG считает, что "Северный поток-2" имеет право на вывод проекта из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Компания заявляла, что рассматривает все опции защиты своих прав, если ЕС не предоставит проекту исключение, в том числе, через суд.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.