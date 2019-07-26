Последнее обновление: 26.07.2019 14:09

Франция вводит налог в 3% для цифровых гигантов

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон, который вводит в стране налог в 3% для цифровых гигантов вроде Facebook и Amazon.

Налог будет касаться компаний, у которых годовой оборот во всем мире составляет минимум €750 млн и продажи на €25 млн во Франции. В первую очередь это продажи в сфере таргетированной рекламы, работы платформ для электронной торговли и т.п.

Предполагается, что закон принесет бюджету страны около €400 млн в год, сообщает Bloomberg.

Франция стала первой страной мира, где введен подобный налог, хотя такие меры рассматривают правительства Австрии, Италии, Британии, Польши и других стран.

Ранее Еврокомиссия заявляла, что традиционный бизнес платит около 23% с прибыли в ЕС, но интернет-компании платят налоги в стране, где инкорпорированы, а в странах присутствия обходятся 8-9%. Французское правительство подчеркивало, что налоги должны базироваться не только на физическом присутствии, но и на цифровом присутствии.

Правительство США критиковало такой ход, и объявило, что проведет расследование о том, не является ли такое решение дискриминирующим по отношению к американским компаниям.

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