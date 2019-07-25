Власти Италии хотят добиться подъема экономики с помощью налоговых послаблений

Правительство Италии подготовило налоговую реформу, которая в 2020 году должна будет снизить налоговое бремя населения на общую сумму до 10 миллиардов евро, пишет газета Il Sole 24 Ore, которая цитирует вице-премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

По словам Сальвини, в первую очередь, налоговые послабления коснутся семей со средним заработком, а также работников с доходом до 100 тысяч евро. Кроме прочего, реформа предполагает комбинацию мер по введению фиксированной налоговой ставки и по сокращению разницы между начисленной и выданной зарплатой.

Сальвини, возглавляющий правящую партию "Лига", а также его партнер по коалиции и вице-премьер Луиджи ди Майо, являющийся лидером движения "Пять звезд", полагают, что снижение налогового бремени станет стимулом для развития экономики страны.

До середины октября Рим обязан предоставить Еврокомиссии проект бюджета страны на 2020 год. Ранее Еврокомиссия отказалась от ввода санкций в отношении Италии из-за дефицита бюджета, превышающего нормы ЕС. Теперь ожидается, что Брюссель официально подтвердит, что итальянский бюджет не нарушает данные правила. Национальный долг Италии - второй по объему в Евросоюзе после Греции.