Nissan урежет производственные мощности на 10% к концу 2022 года

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. сократит производственные мощности на 10% к концу 2022 финансового года в рамках стратегических реформ, призванных создать операционную базу, которая обеспечит устойчивую рентабельность бизнеса в среднесрочной перспективе.

"Компания стремится быстро оптимизировать структуру расходов и производственных операций, увеличить стоимость бренда, а также обновить линейку продукции и добиться устойчивого роста по всему миру, включая США", - говорится в пресс-релизе Nissan.

Оптимизация производственных расходов потребует от Nissan сокращения 12,5 тыс. сотрудников к концу 2022 фингода, который завершится в марте 2023 года. В настоящее время глобальный штат сотрудников Nissan оставляет порядка 140 тыс. человек.

К этому времени также запланировано сокращение линейки продукции, по крайней мере, на 10%. Nissan рассчитывает сделать свои автомобили более конкурентоспособными, сфокусировав инвестиции на основных моделях для глобального рынка, а также на моделях, являющихся ключевыми для отдельных регионов.

Реализация некоторых из этих инициатив уже идет, и в компании отмечают, что потребуется некоторое время, чтобы реформы начали приносить плоды.

Чистая прибыль Nissan в апреле-июне - первом квартале 2019 фингода - упала на 94,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 6,4 млрд иен ($59 млн). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, для этого показателя равнялся 32,66 млрд иен.

Квартальная выручка Nissan уменьшилась на 12,7% - до 2,37 трлн иен. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 2,63 трлн иен.

В минувшем квартале автопроизводитель продал 1,23 млн автомобилей, на 6% меньше, чем годом ранее. Продажи в Японии опустились на 2,6%, до 126 тыс. единиц, в Китае - увеличились на 2,3%, до 344 тыс. автомобилей.

Продажи в США составили 351 тыс. машин, что соответствует 7,9% американского рынка. Реализация автомобилей Nissan в Европе с учетом России упала на 16,3%, до 135 тыс., в России продажи снизились на 21,7%, до 18 тыс. автомобилей, что соответствует 4,1%-ной доле рынка.

Nissan подтвердил прогноз на текущий фингод, согласно которому выручка компании снизится на 2,4% - до 11,3 трлн иен, а чистая прибыль уменьшится на 46,7%, до 170 млрд иен.

Акции Nissan подешевели на 2,1% по итогам торгов в Токио в четверг, завершившихся до публикации компанией квартальной отчетности. С начала этого года их стоимость опустилась на 13%.

Сокращение рабочих мест и реструктуризация операций напоминают меры, принятые бывшим главой Nissan Карлосом Гоном в начале 2000-х гг., когда автопроизводитель находится на грани банкротства, а также после глобального финансового кризиса 2008 года.

Как сообщалось, Гон находится под следствием в Японии. Ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.