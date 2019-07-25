Последнее обновление: 25.07.2019 11:45

Один из крупнейших аэропортов Европы из-за нехватки горючего отменил 180 рейсов

Из-за проблем с поставками авиатоплива в главном аэропорту Нидерландов “Схипхоле” задержаны и отменены почти 200 рейсов. Об этом сообщает NOS.

"В системе компании Aircraft Fuel Supply произошел сбой, в результате чего самолеты в “Схипхоле” нельзя заправить, что привело к задержкам”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего отменены 180 рейсов: как на вылет так и на прилет.

В аэропорту дежурят медики и волонтеры. В “Схипхоле” доступны шесть тысяч коек, но этого может оказаться мало. Пассажирам раздают воду, помогают устроиться в гостиницах.

Как отмечает издание, не исключено, что некоторые рейсы могут быть отменены в течение сегодняшнего дня.

“Схипхол” входит в пятерку крупнейших аэропортов Европы по объему пассажиропотока: ежегодно он обслуживает свыше 50 млн человек.

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