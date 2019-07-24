Япония объявила о намерении демонтировать вторую АЭС в Фукусиме

Япония намерена демонтировать АЭС "Фукусима-2" вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года станции "Фукусима-1", сообщило информационное агентство Киодо.

Планы демонтажа станции "Фукусима-2" были представлены в среду президентом энергетической компании TEPCO Томоаки Кобаякавой на встрече с губернатором префектуры Фукусима Масао Отибори.

По данным Киодо, демонтаж АЭС "Фукусима-2" обойдется TEPCO примерно в 280 миллиардов иен или 2,6 миллиарда долларов. План будет утвержден к концу июля на заседании совета директоров компании при согласии местных властей.

Со времени трагедии 2011 года АЭС больше не функционирует.

Таким образом, всего 10 реакторов в префектуре - шесть на станции "Фукусима-1" и четыре на "Фукусима-2" будут демонтированы.

Как отмечает Киодо, Кобаякава заявил на встрече с губернатором, что TEPCO планирует построить хранилище отработанного ядерного топлива, однако место его расположения пока не определено.

Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов.

Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займет 40 лет.