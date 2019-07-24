Canon зафиксировала падение чистой прибыли на 55,6% во втором квартале

Чистая прибыль японской Canon Inc., ведущий мировой производитель фотоаппаратов, в апреле-июне составила 34,52 млрд иен ($319 млн) по сравнению с 77,67 млрд за аналогичный период прошлого года.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 48,68 млрд иен, сообщается в пресс-релизе компании.

Продажи систем формирования изображений, включая фотокамеры, упали на 18,5%, тогда как продажи офисного оборудования снизились на 7,5%. В то же время продажи медицинского оборудования - новое направление деятельности компании - выросли, отмечается в сообщении Canon.

Выручка во втором квартале сократилась на 10%, до 905,87 млрд иен при прогнозе аналитиков на уровне 929,87 млрд иен.

Согласно новому прогнозу Canon, по итогам года, который завершится в декабре, выручка уменьшится на 5,2%. Ранее компания прогнозировала снижение на 2,6%. Чистая прибыль, как ожидается, упадет на 36,7% (предыдущий прогноз - снижение на 20,9%).

Акции Canon по итогам торгов в среду подорожали на 0,7%. С начала года капитализации компании выросла на 4%, до 3,35 трлн иен.