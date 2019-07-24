Президент Болгарии ветировал покупку восьми истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на ратификацию договора о приобретении его страной восьми новых американских многоцелевых истребителей F-16. Свое решение глава государства мотивировал "отсутствием общественного согласия", сообщает агентство dpa.

Кроме того Радев, сам в прошлом военный летчик, выразил сомнение, что сделанный правительством заказ включает "полный комплект вооружений".

Стоимость сделки должна была составить 1,1 млрд евро. Болгария, вошедшая в НАТО в 2004 году и являющаяся одной из беднейших стран Евросоюза, планировала заменить американскими самолетами устаревшие советские истребители МиГ-29.

Договор о приобретении F-16 был ратифицирован парламентом страны 19 июля после бурной дискуссии сразу в первом и втором чтении. Такая поспешность также вызвала критику президента страны. Тем не менее у парламента есть возможность преодолеть вето главы государства и вновь утвердить договор в неизменном виде.

Ранее обсуждалась возможность приобретения Болгарией шведских многоцелевых истребителей Saab JAS 39 Gripen. Правительство страны, сформированное коалицией во главе с правоцентристской партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), отвергло предложение Стокгольма по той причине, что эти истребители необходимо дооборудовать до стандартов НАТО.