Последнее обновление: 22.07.2019 17:29

КНР с 23 июля вводит антидемпинговые пошлины на стальную продукцию из ЕС, Японии и еще ряда стран

Китай вводит антидемпинговые пошлины на стальные бруски и горячекатаную листовую сталь, поставляемые из Евросоюза, Японии, Южной Кореи и Индонезии, говорится в пресс-релизе Vинистерства торговли КНР.

Пошлины, размер которых составит от 18,1% до 103,1%, будут введены с 23 июля на пятилетний срок.

Решение о введении антидемпинговых пошлин принято по результатам расследования, выявившего сигналы демпинга этими странами цен на металлопродукцию, который наносит ущерб отрасли, отмечают в китайском Минторге.

Китай объявлял о планах введения антидемпинговых пошлин на некоторые виды стальной продукции в марте этого года.

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