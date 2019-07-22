Курсы наличной валюты в банках Минска на 22 июля 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,024 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 2,026 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,271 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,006 рубля и составила 2,277 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,21(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,22