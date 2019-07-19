Суды в Голландии и Люксембурге отклонили жалобы "Газпрома"

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга приняли решение отклонить апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран и взыскание с "Газпрома" активов в пользу "Нафтогаза". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Соответствующие решения суды приняли 8 июля.

Апелляцию на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в Люксембурге "Газпром" подал в конце мая 2019 года. Также российская компания пыталась через суд отменить арест своих активов в Люксембурге.