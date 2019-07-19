Гибралтар продлил арест иранского танкера, нарушившего санкции ЕС

Верховный суд Гибралтара продлил на 30 дней арест танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть в Сирию, нарушая санкции Евросоюза. Об этом сообщает местная газета Gibraltar Chronicle.

“Верховный суд Гибралтара продлил на 30 дней арест танкера Grace 1, который ранее в этом месяце был задержан по подозрению в перевозке иранской нефти в Сирию, нарушая санкции ЕС”, - говорится в сообщении.

По словам генпрокурора Михаэля Ламаса, арест продлен до 15 августа.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон поможет освободить иранский танкер Grace 1, если Тегеран даст гарантии не доставлять его в Сирию.

4 июля неподалеку от Гибралтара задержали танкер с Ирана Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирии вопреки санкциям ЕС. Впоследствии полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера Grace 1 по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

13 июля полиция Гибралтара заявила, что все члены экипажа были освобождены под залог, но расследование еще продолжается, а танкер остается под арестом.