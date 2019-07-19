В итальянском парламенте отказались от пластика

В Нижней палате парламента Италии отказались от использования одноразовых пластиковых стаканов. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

"Нижняя палата парламента Италии в пятницу стала свободной от пластика", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, в стенах законодательного органа нельзя будет набрать воду в одноразовый пластиковый стакан.

Депутаты смогут пить воду только из стеклянной бутылки или из-под крана.

Всемирный фонд дикой природы опубликовал отчет, в котором говорится о том, что в Средиземное море ежегодно попадает 570 тыс. т пластика - то есть почти 34 тыс. пластиковых бутылок в минуту.