В Беларуси утвержден порядок импорта нефтепродуктов из РФ под контролем ФТС

Правительство Беларуси постановлением №471 от 18 июля 2019 года утвердило Положение о взаимодействии госорганов и компаний-импортеров для обеспечения вывоза нефтепродуктов из Российской Федерации.

В соответствии с документом, который опубликован на сайте НЦПИ, поставки российских нефтепродуктов в республику будут осуществляться в рамках согласованного объема, с определением перечня предприятий-импортеров и под контролем Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Документ вступил в силу и действует до 31 декабря 2024 года.

В постановлении определен порядок взаимодействия белорусских госорганов с производителями при согласовании индикативных балансов добычи (производства), потребления, поставки, импорта и экспорта нефтепродуктов, а также протокола вывоза товаров из Российской Федерации в Беларусь.

Постановлением также закрепляется норма о формировании перечня импортеров российских нефтепродуктов на календарный год.

В частности, порядок согласования распространяется на российские нефтепродукты, классифицируемые по ТН ВЭД ЕАЭС в отдельных позициях товарных групп 27 (коды 2710-2715, за исключением 2711 21 000 0) и 29 (коды 2902 20 000 0, 2902 30 000 0, 2902 41 000 0-2902 44 000 0).

Кроме того, белорусские компании должны направлять в концерн "Белнефтехим" заявку о потребности в российских нефтепродуктах ежегодно не позднее 1 августа. Далее "Белнефтехим" совместно с Минэкономики готовит проект индикативного баланса поставок и направляет на согласование в компетентные органы РФ.

После этого перечень "представляется для согласования в коллегиальные образования, рассматривающие вопросы поставок в Белоруссию энергоносителей, и после такого согласования направляется компетентными органами республики в Федеральную таможенную службу Российской Федерации".

Предусматривается, что 90% объема согласованного баланса будут направляться компаниям-импортерам, которые ввозили нефтепродукты из РФ ранее. Оставшиеся 10% будут распределяться между компаниями, которые ранее не импортировали нефтепродукты из РФ, но подали заявку.

Поставки нефтепродуктов из РФ будут вестись под контролем таможенных органов двух стран.

Объем полученного организацией российского нефтепродукта для целей формирования перечня на 2020 год определяется согласно информации о задекларированных товарах, представленной таможенными органами Российской Федерации таможенным органам Беларуси и переданной концерну "Белнефтехим" таможенными органами республики. При отсутствии такой информации объем импорта определяется согласно данным статистического декларирования или иным документам от предприятий.

При этом с 2021 года объем импорта нефтепродуктов из РФ будет учитываться только по данным ФТС РФ.

"Объем полученного организацией российского нефтепродукта для целей формирования перечня на 2021 и последующие годы определяется согласно данным, представленным таможенными органами Российской Федерации", - сказано в постановлении.

Если компетентные органы двух стран до 15 декабря не согласуют баланс на следующий год, то объем поставок формируется исходя из фактических объемов импорта на текущий год.

В постановлении также оговорен порядок согласования импорта при возникновении или увеличении потребности в получении российского нефтепродуктов.