Последнее обновление: 18.07.2019 17:11

Канадская компания приостановила добычу нефти из-за разлива

Компания Hibernia Management and Development Company (HMDC), управляющая нефтяным месторождением Хайберния недалеко от побережья Канады, приостановила добычу на платформе из-за разлива неустановленного объема нефти, сообщает телеканал CBC.

"Мы решили в целых профилактики остановить добычу на временной основе", - заявил президент компании Hibernia Management and Development Company (HMDC) Скотт Сэндлин.

В среду в районе месторождения появилась нефтяная пленка. По данным компании, ее размер составлял 900 на 200 метров. Сколько нефти могло попасть в воду в результате утечки, пока не установлено. Компания занимается этим вопросом. Причиной происшествия, по данным HMDC, могла стать "проблема в работе системы измерения уровня сырой нефти".

Нефтяное месторождение Хайберния расположено к востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Владеет месторождением конгломерат нефтяных компаний, самой крупной из которых является американская корпорация ExxonMobil.

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