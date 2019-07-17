Последнее обновление: 17.07.2019 14:24

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon, в ходе которого изучит совмещение ею функций торговой площадки и ритейлера и оценит, не нарушает ли компания правила конкуренции ЕС использованием данных от независимых ритейлеров, говорится в сообщении ЕК.

"Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы", - говорится в сообщении.

"Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения. Поэтому я решила очень внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве торговой площадки и ритейлера для того, чтобы оценить ее соответствие правилам конкуренции ЕС", - заявила еврокомиссар.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование