Британия разрабатывает лазерное оружие

Министерство обороны Великобритании работает над разработкой лазерного и радиочастотного оружия. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

"Министерство обороны (Великобритании - ред.) разрабатывает лазерное и радиочастотное оружие, имеющее потенциал сделать революцию на поле боя", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщили в Минобороны, оружие нового поколения будет работать исключительно на электроэнергии без использования патронов.

В то же время само оружие можно будет заряжать автомобильными двигателями или генераторами, таким образом уменьшив операционные расходы и расширив его возможности на передовой.

Отмечается, что лазерное оружие, которое будет стрелять лучами, можно будет использовать для уничтожения беспилотников и вражеских ракет, а радиочастотное оружие будет выводить из строя компьютеры и электротехнику противников.

Первое тестирование высокотехнологичного оружия ожидается в 2023 году как на кораблях ВМС Великобритании, так и в армии.

В Минобороны считают, что оружие нового поколения может попасть на передовую в течение 10 лет.