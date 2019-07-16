США тестируют истребители F-35 в Европе

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками в Европе в рамках операции RapidForge проводят испытания истребителей серии F-35. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Европейского командования США в Штутгарте.

"По согласованию с Европейским командованием США, США ВВС развернули F-35A Lightning II и F-15E StrikeEagles на авиабазе Шпангдалем, Германия, в рамках операции RapidForge", - сообщили в пресс-службе.

RapidForge предусматривает дальнейшее развертывание истребителей на базах на территории союзников по НАТО в целях повышения готовности войск и улучшения координации и взаимодействия координации с союзниками и партнерами США в Европе.

Европейское командование США является одним из двух командований США за пределами страны. Сфера его действия охватывает всю Европу, часть Азии и Ближний Восток, Арктический и Атлантический океаны. Штат превышает 70 тысяч военнослужащих.