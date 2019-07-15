Fitch понизило рейтинги Турции до "BB-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги Турции на новости об отставке главы центробанка страны Мурата Четинкая. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте понижен до "BB-" с "BB", в национальной валюте - до "BB-" с "BB+".

Gрогноз обоих рейтингов - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочные РДЭ были подтверждены на отметке "B".

По мнению аналитиков агентства, отставка главы ЦБ может говорить о том, что правительство Турции недовольно слабым ростом ВВП и замедлением инфляции, хотя Fitch считает такую ситуацию соответствующей курсу на ребалансировку и стабилизацию экономики страны. Кроме того, смена руководителя центробанка угрожает независимости данного института.

Жесткая денежно-кредитная политика турецкого ЦБ помогла снизить инфляцию в стране до 15,7% в июне с пиковых 25,2%, зафиксированных в прошлом октябре, говорится в сообщении Fitch. Профицит счета текущих операций Турции за 10 месяцев с июля 2018 года составил $2,9 млрд по сравнению с дефицитом в $49,3 млрд за 10 месяцев до этого.

Переход к более мягкой ДКП, по мнению Fitch, может привести к ускорению инфляции и возврату к дефициту счета текущих операций. Агентство прогнозирует инфляцию в Турции на уровне 16% к концу 2019 года и дефицит счета текущих операций по итогам 2019 года в размере $4 млрд.