Экономика Азербайджана в 1-м полугодии выросла на 2,4%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июне 2019 года составил 2,4% против 1,3% за аналогичный период 2018 года, сообщает Госкомстат.

Номинальный объем ВВП за январь-июнь 2019 года составил 37,852 млрд манатов. ВВП на душу населения в первом полугодии текущего года составил 3,828 тыс. манатов.

По данным Госкомстата 44,6% ВВП в январе-июне 2019 года произведено в промышленности. Доля налогов в ВВП составила 9%.

В отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 11,2%).