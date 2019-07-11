Британия обвинила Иран в попытке блокировать ее нефтяной танкер

Три иранских судна пытались заблокировать проход британского танкера через Ормузский пролив, но отошли после предупреждения британского военного корабля, сообщило в четверг правительство Британии.

Лондон призвал иранские власти к “деэскалации ситуации в регионе”.

“HMS Montrose пришлось встать между иранскими судами и British Heritage и сделать устное предупреждение иранским судам, которые затем отступили”, - сообщил представитель правительства Великобритании.

Нефтяной танкер эксплуатирует BP, он зарегистрирован на острове Мэн, согласно данным отслеживания судов.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал заявление Британии “никчемным”, сообщило полуофициальное агентство Fars.

Американские чиновники ранее сообщили, что пять лодок, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе в среду и попросили его остановиться в иранских водах поблизости, но отошли после предупреждения британского военного корабля.

КСИР в четверг опроверг эту информацию.

“В течение последних 24 часов каких-либо контактов с иностранными судами, в том числе с английскими судами, не происходило”, - говорится в сообщении военно-морских сил КСИР.

Королевская морская пехота Великобритании на прошлой неделе задержала в Гибралтаре гигантский иранский нефтяной танкер за попытку транспортировки нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС, что вызвало возмущение Тегерана.