В Молдове запретили продажу топлива на АЗС duty free

Правительство Молдовы утвердило законопроект о запрете продажи топлива без уплаты НДС и акцизов на автозаправочных станциях на выезде из Молдовы.

«Запрет на беспошлинную продажу топлива на автозаправочных станциях на выезде из Молдовы обеспечивает равные условия для налогоплательщиков, которые реализуют горюче-смазочные материалы на всей территории страны», - отметила министр финансов Наталья Гаврилица.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила на пресс-конференции по итогам заседания правительства, что с 2015 года магазины duty free импортировали товаров на общую сумму около 157 миллионов долларов, при этом 75% этих товаров попали в страну контрабандным путем, из-за чего был нанесен огромный ущерб государственному бюджету страны.

Тем временем парламент Молдовы принял в первом чтении закон о закрытии с 1 августа магазинов duty free на въезде в страну (магазины на выезде из Молдовы продолжат работу).