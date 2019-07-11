Последнее обновление: 11.07.2019 16:01

Минфин Беларуси начал премаркетинг гособлигаций в российских рублях

Министерство финансов Беларуси совместно с банками-организаторами начало 2-недельный премаркетинг в российских рублях.

"Министерством финансов Беларуси совместно с российскими банками - организаторами эмиссии государственных облигаций республики на финансовом рынке Российской Федерации Газпромбанком, Совкомбанком, банком "Финансовая Корпорация Открытие" и со-организатором эмиссии Евразийским банком развития начат премаркетинг двух выпусков облигаций на общую сумму 10 млрд рублей сроком обращения 3 года", - говорится в сообщении ведомства.

В ближайшие две недели планируются встречи с потенциальными инвесторами.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона гособлигаций Беларусина сумму 10 млрд рублей - премия не более 250 б.п. к трехлетним ОФЗ.

До конца июля Беларусь разместит на "Московской бирже" первый транш гособлигаций в российских рублях на сумму 5-10 млрд рублей.

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