Siemens хочет заключить спецконтракт с РФ для локализации газовой турбины

Немецкий концерн Siemens предложил российским властям заключить с ним специальный инвестконтракт для увеличения уровня локализации одной из самых востребованных газовых турбин компании до более 90% к середине 2023 года.

Совместное предприятие Siemens и российского концерна Силовые машины - СТГТ, где у немецкого партнера 65%, подало заявку на этот контракт в Минпромторг 2 июля, сообщил Siemens в России в среду. Локализация касается турбины SGT5-2000Е мощностью 187 мегаватт.

По условия предлагаемого контракта, до середины 2023 года компания обещает локализовать компоненты “горячего тракта” и систему автоматического управления турбиной.

Российский Siemens выбрал потенциальных поставщиков для локализации “горячего тракта”: лопаток, внутреннего корпуса, горелочных устройств камеры сгорания, газораспределителя, смесительного корпуса камеры сгорания.

В частности, компания передала ОДК-Сатурн (“дочка” Ростеха) техническую документацию на лопатки, на основе которой предприятие подготовит технико-коммерческое предложение по их изготовлению, говорится в пресс-релизе.

Представитель Минпромторга подтвердила получение заявки на подписание специнвестконтракта, сообщив, что министерство рассматривает документы.

Сименс технологии газовых турбин взял обязательства инвестировать не менее 1 миллиарда рублей до конца 2022 года, заявленный уровень локализации на заводе к середине 2023 года составит не менее 90%, говорится в комментарии представителя министерства.

Ранее технический директор совместного предприятия Сименс технологии газовых турбин Александр Лебедев говорил, что в текущем году компания готова увеличить локализацию до 70% с 61%.

По данным на ноябрь прошлого года, в РФ было установлено 36 турбин такого типа, в мире работало свыше 450, говорится в презентации Лебедева.

Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности, единственный выпускающий их завод - совместное предприятие Siemens и Силовых машин, расположенный в Санкт-Петербурге.

Отсутствие собственного оборудования привело к турбинному скандалу в 2017 году, когда РФ поставила приобретенные турбины Siemens в аннексированный Крым вопреки западным санкциям. Москва отрицает поставку машин Siemens.

Наличие сбыта газовым турбинам, спрос на которые в мире снижается, в России может обеспечить предстоящая программа модернизации тепловых электростанций объемов 41 гигаватт до 2035 года.

Для защиты рынка от импорта власти РФ требуют от инвесторов в проекты гарантировать локализацию в 90% к 2021 году и до 100 процентов с 2025 года.

В России развернулась борьба за рынок производства газовых турбин большой мощности, спрос на которые в мире падает.

Помимо Siemens, на локализацию газовых турбин совместно с американской GE претендует госэнергохолдинг ИнтерРАО. Совместное предприятие создают итальянский инжиниринговый концерн Ansaldo Energia и российский энергомашиностроительный РЭП Холдинг.

Силмаш намерен также самостоятельно сделать российскую машину на замену турбины Siemens с господдержкой.

Россия также не теряет надежды запустить в серию турбину 110М, которую разрабатывает Ростех совместно с Роснано и ИнтерРАО. Ее опытный образец разрушился при испытаниях 1,5 года назад. Первый этап новых испытаний был успешным, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью Reuters. По его словам, серийный выпуск может быть налажен ОДК на площадке Силовых машин.

Минпромторг совместно с Минэнерго оценивают рынок турбин до 2035 года в 50 машин мощностью 40-80 мегаватт, 100-130 мегаватт и 150-190 мегаватт.

Глава российского Siemens Александр Либеров говорил о потенциале спроса на три-шесть машин в год.

Мантуров считает, что всем “должно всем хватить места под солнцем” на этом рынке.