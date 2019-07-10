Пауэлл укрепит ожидания снижения ставки в ходе выступления в Конгрессе

За 105 лет своего существования Федеральная резервная система США меняла денежно-кредитную политику в ответ на обвалы рынков недвижимости, войны, финансовые пузыри и просто следуя интуитивным ощущениям чиновников в отношении дальнейшего развития экономики.

Однако теперь центральный банк США закладывает основу для первого изменения политики, вызванного сообщениями в твиттере, в то время как руководство Федрезерва пытается разобраться с резким изменением условий 30 мая, когда президент США Дональд Трамп пригрозил в твиттере ввести новые пошлины на импорт из Мексики, если поток мигрантов через американо-мексиканскую границу не будет ограничен.

В последующие дни экономика США не претерпела значительных изменений. Но слова Трампа так сильно напугали финансовые рынки, а угрозы мировой экономике стали настолько ощутимыми, что инвесторы заложили в прогнозы снижение ставки на заседании ФРС 30-31 июля как минимум на 25 базисных пунктов.

Глава ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, укрепит эти ожидания в ходе выступления в Конгрессе в среду. Выступление главы регулятора в комитете по финансовым услугам Палаты представителей запланировано на 17.00 МСК.

Позднее в среду будет обнародован протокол июньского заседания ФРС, который покажет, как изменилась позиция центробанка после угроз Трампа ввести пошлины в отношении Мексики и как на ход дискуссии повлияли другие факторы, включая слабую инфляцию.

Пауэлл вернется в Конгресс в четверг, выступив в сенатском банковском комитете.

Несмотря на то, что экономический рост США в целом совпадает с прогнозами, и на хорошую июньскую трудовую статистику, после событий мая торговля стала одним из главных поводов для беспокойства ФРС.

Регулятор отмахнулся от предыдущих раундов пошлин, в том числе в отношении Китая, посчитав, что они не играют большой роли с макроэкономической точки зрения. В начале мая ФРС все еще ожидала, что ставка останется неизменной в диапазоне от 2,25% до 2,50% до конца года.

Напротив, повышение тарифов на китайский импорт в начале мая, усиление ожиданий, что две крупнейшие в мире экономики не смогут заключить торговое соглашение, и угроза Мексике укрепили понимание, что протекционизм и более высокие пошлины - долгосрочный фактор, который отрицательно скажется на инвестициях и росте.

На июньском заседании ФРС восемь из 17 чиновников посчитали необходимым как минимум одно снижение ставки до конца года, а Пауэлл сказал журналистам, что многие другие тоже склоняются в этом направлении.

Согласно опубликованному на прошлой неделе отчету ФРС, чиновники регулятора пришли к выводу, что увеличение количества пошлин в мире, вероятно, “существенно” повлияло на замедление мировой торговли в прошлом году и что “неопределенность в отношении торговой политики, возможно, заставляет компании откладывать принятие инвестиционных решений и сокращать капитальные затраты”.

Хотя угроза ввести пошлины на мексиканские товары так и не осуществилась, а Китай и США согласились возобновить переговоры для достижения торгового соглашения, это “практически не помогло снизить неопределенность, которая, по мнению чиновников ФРС, способствует ослаблению импульса в мировой торговле и внутренних планах капитальных вложений”, сообщил на этой неделе отдел по экономике США Deutsche Bank.

“Мы ожидаем, что Пауэлл будет придерживаться осторожной линии”, - добавили аналитики.