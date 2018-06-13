Эксперты прогнозируют увеличение ставки Федрезервом до 1,75-2%

Подавляющее большинство экспертов полагает, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) по итогам двухдневного заседания, которое завершается в среду.

Рынок в среднем оценивает шансы на повышение ставки на июньском заседании до 1,75-2% годовых с текущих 1,5-1,75% более чем в 90%, свидетельствуют данные CME Group.

Подъема ставки ждут все 37 экономистов, принявших участие в опросе, проводимом агентством Bloomberg.

При этом доля респондентов, ожидающих еще, по меньшей мере, трех повышений в 2018 году, несколько сократилась по сравнению с мартом. Медианная оценка экономистов теперь предполагает еще два повышения в этом году, что совпадает с собственными прогнозами ФРС, также опубликованными в марте.

"Темпы роста ВВП во втором квартале могут составить 4%, но до этого был очень слабый первый квартал", - говорит главный экономист Loomis Sayles & Co. Брайан Хорриган. По его словам, опасения по поводу торговых споров, устойчиво вялая инфляция, укрепление доллара и напряженность на развивающихся рынках также могут удержать Федрезерв от более агрессивной реакции.

Кроме того, после заседания представители американского центробанка опубликуют новые ежеквартальные макроэкономические прогнозы и обновленный прогноз относительно дальнейшей траектории процентных ставок. Затем председатель ФРС Джером Пауэлл начнет свою вторую пресс-конференцию с момента вступления в должность в феврале.

Многие эксперты ожидают, что руководство ЦБ улучшит прогнозы роста потребительских цен, а также экономики в целом, а также может увеличить прогноз числа повышений ставки в 2018 году до четырех (включая мартовское и июньское) на фоне ускорения инфляции и активного подъема на рынке труда. Точечные графики прогнозов (dot plots), обнародованные Федрезервом в марте, указывали на то, что ФРС предполагает поднять ставку три раза в 2018 году.

ФРС в конце 2015 года повысила базовую процентную ставку впервые почти за 10 лет, в 2016 году ставка была поднята один раз (на 25 базисных пунктов), в 2017 году - трижды на такую же величину. В марте 2018 года ставка была повышена еще раз.