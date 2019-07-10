Франция введет эконалог на авиабилеты в 2020 году

Правительство Франция введет с 2020 года экологический налог на авиабилеты. Об этом во вторник заявила министр транспорта Элизабет Борн, сообщает LeFigaro.

“Министр транспорта Франции заявила, что с 2020 года будет введен экологический налог на воздушный транспорт”, - говорится в сообщении.

По словам Элизабет Борн, эконалог на авиабилеты будут колебаться от 1,5 до 18 евро, и будет касаться всех рейсов с вылетом из Франции.

Она отметила, что пассажиры будут дополнительно платить 1,50 евро за билеты на внутренних или внутри-европейских рейсах в экономклассе. Однако стоимость “эконалога” на рейсы за пределы Европейского Союза в бизнес-классе будут достигать до 18 евро.

Министр считает, что такой налог может принести французском бюджета около 182 миллионов евро, которые в свою очередь можно будет потратить на улучшение транспортной инфраструктуры в стране, и сделать ее более экологичной.