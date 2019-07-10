Последнее обновление: 10.07.2019 10:20

Франция введет эконалог на авиабилеты в 2020 году

Правительство Франция введет с 2020 года экологический налог на авиабилеты. Об этом во вторник заявила министр транспорта Элизабет Борн, сообщает LeFigaro.

“Министр транспорта Франции заявила, что с 2020 года будет введен экологический налог на воздушный транспорт”, - говорится в сообщении.

По словам Элизабет Борн, эконалог на авиабилеты будут колебаться от 1,5 до 18 евро, и будет касаться всех рейсов с вылетом из Франции.

Она отметила, что пассажиры будут дополнительно платить 1,50 евро за билеты на внутренних или внутри-европейских рейсах в экономклассе. Однако стоимость “эконалога” на рейсы за пределы Европейского Союза в бизнес-классе будут достигать до 18 евро.

Министр считает, что такой налог может принести французском бюджета около 182 миллионов евро, которые в свою очередь можно будет потратить на улучшение транспортной инфраструктуры в стране, и сделать ее более экологичной.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование