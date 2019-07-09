Хорватия начала процесс вступления в еврозону

Хорватия направила официальное письмо о намерении присоединиться к европейскому Механизму обменных курсов (ERM 2), что является начальной стадией присоединения страны к зоне евро. Об этом сообщил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.

Министры финансов стран, входящих в еврозону, и Дании, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Центробанка Дании обсудили перспективы участия Хорватии в ERM II, указывается на сайте Совета ЕС. Они поприветствовали намерение Загреба создать условия для участия в механизме. Хорватия взяла на себя ряд обязательств, в том числе касающихся борьбы с отмыванием денег, сбора статистики и снижения финансовой и административной нагрузки. Участники встречи отмечают, что это поможет сделать финансовый сектор и институты Хорватии более крепкими, а экономические структуры более эффективными.

Отмечается, что ЕЦБ и Еврокомиссия будут следить за выполнением Хорватией этих обязательств. Когда ими будет дана положительная оценка, члены ERM II примут решение по заявке Загреба. Это произойдет в течение одного года, указывается в сообщении.

На прошлой неделе глава хорватского Центробанка Борис Вуйчич говорил, что страна может присоединиться к еврозоне в 2023 году.

Членом Евросоюза Хорватия стала 1 июля 2013 года. Валютой страны с 1994 года является куна (HRK).