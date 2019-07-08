Иран пригрозил возобновить работу центрифуг, повысить уровень обогащения урана до 20%

Иран в понедельник пригрозил возобновить работу деактивированных центрифуг и увеличить уровень обогащения урана до 20% в качестве следующих потенциальных мер отступления от условий ядерной сделки 2015 года, из которой в прошлом году вышел Вашингтон.

Новые угрозы Тегерана могут вызвать серьезные сомнения в жизнеспособности сделки, призванной не дать Ирану производить ядерное оружие.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди подтвердил, что Тегеран превысил разрешенный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%, доведя показатель до 4,5%, сообщило агентство ISNA.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что все еще проверяет, действительно ли Иран превысил лимит в 3,67%.

На прошлой неделе Иран сообщил, что также нарушил установленный сделкой лимит запасов низкообогащенного урана.

Иран ранее сообщил, что примет новые меры для отступления от сделки в течение 60 дней, но пока воздерживался от официального объявления своих планов. Камальванди сказал, что этот шаг может включить в себя обогащение урана до 20% или выше, а также повторный запуск центрифуг IR-2M, которые были демонтированы как одно из основных условий сделки.

Угрозы усилят давление на европейские страны, которые настаивают на выполнении условий соглашения Ираном, несмотря на выход США из сделки.

Ядерная сделка гарантировала Ирану доступ к мировой торговле в обмен на ограничение ядерной программы. Тегеран говорит, что соглашение позволяет ему отвечать на нарушения со стороны США сокращением своих обязательств, и он намерен делать это каждые 60 дней.

“Если участники сделки, особенно европейцы, не будут серьезным образом выполнять свои обязательства, третий шаг будет более сильным, более решительным и немного неожиданным”, - сказал в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.