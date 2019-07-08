Турецкий рынок акций падает, лира дешевеет

Финансовые рынки Турции негативно отреагировали на новость о решении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отправить в отставку главу Центробанка.

Индекс акций 30 крупнейших компаний Турции BIST 30 теряет в ходе торгов 1,2%, индекс BIST National 100 - 0,9%.

Курс лиры относительно доллара США по данным на 12:41 мск снизился на 1,7% - до $0,1747 по сравнению с $0,1777 на закрытие предыдущей сессии.

Рынок гособлигаций Турции также находится под серьезным давлением: доходность десятилетних долларовых облигаций страны подскочила на 30 базисных пунктов - до 7,28% годовых.

Как сообщило агентство Anadolu, глава Центробанка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку указом Эрдогана. Соответствующий указ опубликован в правительственном бюллетене. О причинах увольнения Четинкая, который занимал эту должность с апреля 2016 года, не сообщается. Пост главы ЦБ Турции теперь займет его заместитель Мурат Уйсал. Четинкая не пользовался доверием инвесторов, которые считали, что он слишком медленно поднимает ставки - это стало особенно заметно в период валютного кризиса в стране прошлым летом.

Однако то, каким образом он был отправлен в отставку, и причины, стоящие за его увольнением, усилили опасения относительно дальнейшего направления экономической политики Эрдогана, известного противника повышения ставок, пишет газета Financial Times.

По данным источников газеты, Четинкая разошелся во мнениях с Эрдоганом и его зятем Бератом Албайраком, возглавляющим министерство финансов Турции, относительно темпов и размера повышения ставок. Эрдоган, в июне заявлявший о том, что высокие ставки "наносят урон" Турции, подтвердил свою линию на заседании членов правящей партии в парламенте в минувшую субботу, пишет газета Hurriyet. Эрдоган заявил, что "неоднократно говорил главе Центробанка о необходимости снижения ставок", однако "он не сделал того, что было нужно". "Мы разошлись во мнениях", - цитирует Эрдогана Hurriyet.