Власти Гибралтара независимо принимали решение о задержании танкера

Власти Гибралтара принимали решение о задержании следовавшего в Сирию нефтетанкера Grace 1 независимо, а не по запросу властей других государств, говорится в заявлении гибралтарского правительства.

"Решения принимались правительством Гибралтара абсолютно независимо, на основании нарушений существующих законов, а вовсе не на основании политических соображений, поступивших извне", - говорится в заявлении правительства.

Как уточнили в правительстве, "политического запроса от каких-либо правительств о том, должно ли правительство Гибралтара действовать или нет" не было. Власти "приняли необходимые действия" в отношении танкера в связи с "информацией, которая касается, предположительно, сирийского направления судна и его груза".

В четверг стало известно, что власти британского Гибралтара задержали супертанкер, перевозивший сырую нефть в Сирию. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна и потребовал отпустить танкер, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Британскому послу Роберту Макэру тогда был выражен протест.

Ранее иранское агентство Mehr сообщило, что задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 якобы принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line. При этом агентство не уточняет источник данной информации. По его данным, танкер перевозил иранскую нефть для Сирии, а компания, которой принадлежит судно, зарегистрирована в ОАЭ