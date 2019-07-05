Последнее обновление: 05.07.2019 14:47

В Мадриде задержали крупнейшего кибермошенника в истории Испании

Крупнейший кибермошенник в Испании, в отношении которого различные суды выдали 25 ордеров на арест, задержан в Мадриде, сообщает Гражданская Гвардия.

Задержанному (инициалы Х.А.Ф.) по прозвищу Люпен (Арсен Люпен - "джентльмен-грабитель", главный герой романов французского писателя Мориса Леблана) 23 года, он испанец по национальности. Ежемесячно ему удавалось зарабатывать до 300 тысяч евро в месяц за счет создания фиктивных интернет-магазинов-однодневок. Правоохранительные органы предполагают, что своей незаконной деятельностью он занимался в течение трех лет. Гражданская Гвардия разместила на своем сайте страницу, на которой его жертвы могут оставить информацию о себе.

Используя логотипы известных магазинов, мошенник создавал фиктивные сайты по онлайн-продажам, в основном предлагая электронику - игровые видеоприставки и мобильные телефоны, а также "сезонные" товары, например, кондиционеры и приборы для обогрева помещений. Сайты действовали нескольких дней, после чего закрывались. В течение этого времени он активно рекламировал их в соцсетях и поисковиках, чтобы максимально привлечь клиентов. Правоохранительным органам удалось установить, что таким образом были созданы тридцать сайтов. При этом "приобрести" товар можно было только через банковский перевод.

Со временем мужчина усовершенствовал свою технологию. Он звонил покупателям с просьбой установить приложение, через которое они якобы могли бы отслеживать заказ. Это приложение обеспечивало доступ к банковским кодам клиентов. Информация о номерах банковских карт и паролях позволяла переводить деньги с карт клиентов на другие карты. Для снятия наличных он привлекал людей, которые за определенную плату снимали деньги в банкоматах.

Задержанный использовал различные имена и постоянно менял место жительства, останавливаясь не более чем на неделю, в отелях и апартаментах.

Помимо самого "Люпена", задержаны еще два человека. При обыске изъяты пятьдесят телефонов и сто сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц.

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