Австралийский регулятор подал иск против Samsung за рекламу водонепроницаемых Galaxy

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) подала в суд на местное подразделение Samsung Electronics Co Ltd за предполагаемое введение в заблуждение потребителей рекламой водонепроницаемых смартфонов Galaxy как пригодных для использования в бассейнах и во время занятий серфингом.

Крупнейший в мире производитель смартфонов не знал или недостаточно хорошо проверил последствия воздействия на свои телефоны пресной или морской воды, при этом в рекламе показана возможность их полного погружения, говорится в иске ACCC.

Иск стал первым со стороны крупного регулятора, и может привести к многомиллионным штрафам. Он основывается на более чем 300 рекламных материалах, в которых Samsung продемонстрировала использование Galaxy на дне бассейнов и в океане.

“АССС считает, что реклама Samsung содержит ложную и вводящую в заблуждение информацию о том, что телефоны Galaxy можно использовать или подвергать влиянию любой воды... тогда как на деле это не так”, - говорится в заявлении председателя АССС Рода Симса.

Samsung сообщила, что реклама соответствует австралийскому законодательству и что компания будет защищать свои интересы в суде.

Южнокорейский технологический гигант тратит значительные средства на рекламу, чтобы восстановить доверие общества к смартфонам премиум-класса после дорогостоящего отзыва Galaxy Note 7 в 2016 году.

Заявления Samsung о водонепроницаемости подверглись тщательному изучению еще в 2016 году, когда влиятельный американский журнал Consumer Reports сообщил, что телефон Galaxy S7, который в рекламе погружают в аквариум, не прошел испытания водой.

Компания объяснила это производственным дефектом, затронувшим небольшое количество телефонов, который вскоре устранила. Но клиенты продолжали сообщать о проблемах, показывают комментарии на форумах.

Некоторые покупатели повредили свои телефоны, подвергнув их воздействию воды, но Samsung отказалась выполнять гарантийные обязательства, говорится в иске ACCC, хотя компания сообщила, что выполнила все свои гарантийные обязательства согласно австралийскому законодательству.

“Мы считаем, что реклама Samsung лишила потребителей права на информированный выбор и дала Samsung несправедливое конкурентное преимущество”, - сказал Симс.