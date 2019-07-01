Азербайджан запустил альтернативу "Турецкому потоку"

Азербайджан завершил строительство Трансанатолийского трубопропровода (TANAP) для поставок в Европу газа с месторождения Шах-Дениз в Каспийском море, запасы которого оцениваются в 1,2 триллиона кубометров.

Проект является частью «Южного газового коридора», который протянется на 3,5 тысячи километров от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции и Албании, пишет finanz.ru.

Одобренный в Брюсселе как альтернатива проекту «Газпрома», который сначала называли «Южный поток», а затем, после отказа Болгарии, переименовали в «Турецкий», газопровод приведен в состояние полной готовности, сообщила в четверг Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Тестовая прокачка началась в апреле, а к 1 июля по 1850-километровому трубопроводу, берущему начало в поселке Пософ в турецкой провинции Ардахан, азербайджанский газ достиг турецко-греческой границы, говорится в релизе SOCAR.

«После завершения строительства последнего сегмента «Южного газового коридора» - Трансадриатического трубопровода (ТАП) - природный газ, добываемый в рамках проекта «Шах-Дениз», начнет транспортироваться в Европу, что приведет к росту доходов страны и внесет существенный вклад в энергобезопасность континента», - подчеркивает компания.

В ходе строительства удалось сэкономить почти 5 млрд долларов, а его общая стоимость оказалась на 40% меньше, чем планировалось, заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: вместо 11,7 млрд долларов трубопровод обошелся меньше, чем в 7 млрд.

Его мощность составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых около 6 млрд будет закупать Турция, а оставшиеся 10 млрд - страны ЕС.

«Сегодня ТАНАП полностью готов к поставкам газа в Европу, и мы только ждем завершения работ на газопроводе ТАП», - подчеркнул Абдуллаев. Как ожидается, это произойдет уже в начале 2020 года.

«Турецкий поток» отстал от азербайджанского проекта почти на год. «Помогла» позиция Турции, почти год медлившей с выдачей разрешения на строительство второй нитки потока, которую «Газпром» планирует дотянуть до восточноевропейских стран.

Стройка в Сербии и Болгарии также задерживается. В результате, по данным Interfax Natural Gas, «Турецкий поток» сможет качать газ в Европу не раньше 2021 года.

Уложиться в изначальную смету «Газпром» по традиции не смог. Вместо запланированных 6 млрд долларов укладка обойдется в 7 млрд, рассказывал инвесторам в Лондоне в феврале прошлого года зампред правления "Газпрома" Андрей Круглов.

Предназначенная для Европы вторая нитка «Турецкого потока» рассчитана на 15,75 млрд кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд отведено для Болгарии, 2,5 млрд - для Сербии, 6 млрд - для Венгрии.

Оставшиеся 3,75 млрд кубов могут поставляться в Словакию и Австрию - до хаба в Баумгартене.