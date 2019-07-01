G20 пригрозила мерами непрозрачным юрисдикциям

Cистема автоматического обмена информацией между странами повысила прозрачность налоговой системы, а в отношении юрисдикций, не соблюдающих принципы транспарентности, могут быть введены меры, сказано в итоговой декларации саммита G20 в Осаке.

"Мы приветствуем недавние достижения в области налоговой прозрачности, включая прогресс в области автоматического обмена информацией для налоговых целей. Мы также приветствуем составление обновленного списка юрисдикций, которые не внедрили должным образом согласованные на международном уровне стандарты прозрачности налогообложения. Ожидаем дальнейшего обновления со стороны ОЭСР данного списка, составленного с учетом всех более строгих критериев отбора. В отношении указанных юрисдикций будут рассмотрены защитные меры", - говорится в документе.

G20 призвала все юрисдикции подписать и ратифицировать Многостороннюю конвенцию о взаимной административной помощи в налоговых делах.

"Мы продолжим наше сотрудничество по созданию глобальной справедливой, устойчивой и современной международной налоговой системы и приветствуем международное сотрудничество в целях продвижения налоговой политики, содействующей экономическому росту. Мы вновь подтверждаем важность реализации по всему миру комплекса мер, предусмотренных планом "Группы 20"/ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План BEPS), и повышения налоговой определенности. Мы приветствуем недавний прогресс в решении налоговых проблем, являющихся следствием цифровизации, и одобряем разработанную Инклюзивным механизмом по реализации Плана BEPS амбициозную программу работы, основанную на подходе, состоящем из двух направлений. Мы удвоим наши усилия по выработке основанного на консенсусе решения с представлением к 2020 году итогового отчета", - сказано в Осакской декларации.