Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

Лидеры G20 приняли декларацию по цифровой экономике

Лидеры стран «Большой двадцатки» на саммите в японской Осаке приняли совместную декларацию по цифровой экономике.

В документе говорится, что лидеры G20, а также Испании, Чили, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Таиланда и Вьетнама «разделяют мнение, что цифровизация меняет каждый аспект экономики и общества, и данные являются важным источником экономического роста, и их эффективное использование должно способствовать комфортному существованию во всех странах».

«Мы подчеркиваем важность продвижения дискуссий на национальном и международном уровне для использования всего потенциала данных и цифровой экономики с целью развития инноваций», — сказано в декларации.

Развитие цифровой экономики является одним из приоритетов японского председательства в G20.

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