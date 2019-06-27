Ford сократит 12 тысяч рабочих мест в Европе к 2020 году

Автопроизводитель Ford сообщил, что к 2020 году сократит 12 тысяч рабочих мест в Европе, чтобы вернуть свой бизнес к прибыли.

Ford сообщил, что прекратил производство на трех заводах в России, закрывает заводы во Франции и Уэльсе и сократил смены на заводах в испанской Валенсии и в немецком Саарлуисе.

Около 12 тысяч рабочих мест окажутся под сокращением на объектах, полностью принадлежащих Ford, и консолидированных совместных предприятиях в Европе к концу 2020 года, главным образом в рамках программ добровольного прекращения контрактов.

Европейские автопроизводители вынуждены сокращать постоянные расходы и оптимизировать свои модельные портфели в связи с необходимостью инвестировать в электромобили, гибридные и автономные автомобили, а также адаптироваться к новым правилам в отношении вредных выбросов.