Акции H&M резко выросли благодаря хорошим продажам в начале лета

Шведский ритейлер одежды H&M сообщил о хорошем старте продаж летних коллекций, добавив, что в этом году откроет меньше магазинов, чем планировалось, адаптируясь к смещению фокуса на онлайн-торговлю, в результате чего акции компании подскочили на 10%.

H&M, второй по величине в мире ритейлер одежды после владельца Zara Inditex, сообщила, что продажи в июне - первом месяце третьего квартала компании - выросли на 12%, превысив прогнозы аналитиков. Во втором квартале они выросли на 11%.

H&M также сообщила о сокращении чистого числа новых магазинов, которые планирует открыть в 2019 году, до примерно 130 со 175, так как компания увеличивает инвестиции в онлайн-коммерцию.

Группа в целом сохранила годовой прогноз капзатрат.

Несмотря на значительные инвестиции в логистику, цифровые технологии и концепцию магазинов, а также пересмотр линейки магазинов и брендов, H&M столкнулась с трудностями в том, чтобы убедить инвесторов, что компания вновь набирает обороты, а ее акции остаются чуть выше 13-летних минимумов, зафиксированных в 2018 году.

H&M отчиталась о доналоговой прибыли за три месяца, завершившиеся в мае, в размере 5,9 миллиарда крон ($640 миллионов) по сравнению с 6 миллиардами крон годом ранее. Показатель немного не дотянул до прогнозов аналитиков.

В последние годы H&M столкнулась с сокращением прибыли и ростом запасов, поскольку ее основной бюджетный бренд показывал недостаточную эффективность в условиях роста электронной коммерции и ужесточения конкуренции, а также недостаточно быстро реагировал на колебания спроса.

“Мы считаем, что H&M совершенствует свое предложение, что должно привести к постепенному восстановлению продаж и прибыли”, - сказал аналитик RBC Capital Markets Ричард Чемберлен.